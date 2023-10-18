Новая статья: Обзор TECNO PHANTOM V Flip: как гибкие смартфоны становятся массовыми

Гибкие смартфоны – это что-то для гиков, что-то экзотическое, что-то на богатом. Все эти утверждения, с одной стороны, верны: свежие тренды – это почти всегда недешево, в том числе и для гаджет-авангардистов. Но гибким смартфонам уже четыре года, и мы видим плавное смещение в мейнстрим. Этот процесс ускоряют бренды, которые «на гибкой волне» недавно, – такие как TECNO

Источник: 3dnews.ru