Новая статья: Обзор трёх кулеров ID-Cooling новой серии Frozn: A410, A610 и A620 Black

Из массового пополнения ассортимента кулеров китайской компании (добавилось сразу 14 моделей) мы выбрали три новинки разных ценовых классов. Они выполнены в едином стиле, но отличаются друг от друга радиаторами, количеством тепловых трубок и вентиляторов. Какова разница между ними и конкурентами по эффективности охлаждения и уровню шума?

Источник: 3dnews.ru