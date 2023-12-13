Новая статья: Обзор устройства «2 в 1» HUAWEI MateBook E 2023 (DDR-W7651T) с OLED-экраном 120 Гц

Перед нами компактный трансформер с десятиядерным процессором Core i7-1260U, отличным OLED-экраном и съемной клавиатурой. Посмотрим, каким быстродействием обладает новинка по сравнению с мобильными ПК на основе чипов Qualcomm и других энергоэкономичных SoC

Источник: 3dnews.ru