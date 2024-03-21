Новая статья: Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT: зачем тебе RTX 4090?

Флагманские видеокарты NVIDIA никогда не были доступными, но в последнее время стоимость GeForce RTX 4090 выросла до совсем уж неадекватных значений. На этом фоне покупка GeForce RTX 4080 SUPER выглядит вполне адекватным поступком. Экономим — ощутимо, теряем в игровой производительности — мало

Источник: 3dnews.ru