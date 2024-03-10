Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: когда цена — это апгрейд

GeForce RTX 4080 SUPER стал ненамного быстрее оригинального RTX 4080, зато ощутимо дешевле (по крайней мере за рубежом), а вслед за ним упали в цене и видеокарты AMD. Самое время окинуть свежим взглядом лучшие предложения обеих компаний. Тестирование выполнено на примере ускорителя Palit JetStream OC

Источник: 3dnews.ru