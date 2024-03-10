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Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: когда цена — это апгрейд

Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: когда цена — это апгрейдGeForce RTX 4080 SUPER стал ненамного быстрее оригинального RTX 4080, зато ощутимо дешевле (по крайней мере за рубежом), а вслед за ним упали в цене и видеокарты AMD. Самое время окинуть свежим взглядом лучшие предложения обеих компаний. Тестирование выполнено на примере ускорителя Palit JetStream OC
Источник: 3dnews.ru

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