Новая статья: Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC: ничего лишнего

GeForce RTX 4070 Ti SUPER в исполнении Palit отличается спартанским внешним видом без RGB-подсветки и почти незаметным заводским разгоном. Но эта видеокарта позаимствовала мощную систему охлаждения у RTX 4080 SUPER, а главное, стоит дешевле большинства аналогов

Источник: 3dnews.ru