Новая статья: Обзор WQHD IPS-монитора HIPER ProView KG2712: в новой ипостаси

Китайский бренд HIPER уже известен российскому покупателю по широкому спектру доступных и достойных решений из самых разных сегментов рынка. Теперь же под этой маркой можно найти и порядка 40 моделей мониторов, что становится крайне актуально для наших реалий

Источник: 3dnews.ru