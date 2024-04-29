Новая статья: Он вам не силикон! Часть вторая: сила, блеск и двумерность

Кремний как основа для полупроводниковой микроэлектроники чрезвычайно универсален — в этом вновь и вновь приходится убеждаться исследователям, стремящимся подыскать ему замену в свете неуклонно растущих затрат на дальнейшее совершенствование ориентированной на Si фотолитографии. Надежда достичь этой цели есть — однако продвигаться к той, судя по всему, придётся ещё не один десяток лет

Источник: 3dnews.ru