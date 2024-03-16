Новая статья: Outcast — A New Beginning: врата в прошлое. Рецензия

Спустя почти четверть века нашумевшая в своё время Outcast получила сиквел! И если вы не совсем понимаете зачем, то… не волнуйтесь, мы тоже. О довольно сумбурных и смешанных впечатлениях от Outcast — A New Beginning рассказываем в нашей рецензии

Источник: 3dnews.ru