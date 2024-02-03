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Новая статья: Palworld — все идеи соберём! Предварительный обзор

Новая статья: Palworld — все идеи соберём! Предварительный обзорТрадиционно спокойный в индустрии январь внезапно принёс игрокам оглушительно громкий релиз, о котором говорят буквально все и всюду. Вышедшая в ранний доступ Palworld ставит рекорд за рекордом, делает бешеные продажи и неудержимо притягивает внимание игроков. Оправдан ли такой ажиотаж или же на безрыбье и пал — покемон? Рассказываем в нашем материале
Источник: 3dnews.ru

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