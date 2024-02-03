Новая статья: Palworld — все идеи соберём! Предварительный обзор

Традиционно спокойный в индустрии январь внезапно принёс игрокам оглушительно громкий релиз, о котором говорят буквально все и всюду. Вышедшая в ранний доступ Palworld ставит рекорд за рекордом, делает бешеные продажи и неудержимо притягивает внимание игроков. Оправдан ли такой ажиотаж или же на безрыбье и пал — покемон? Рассказываем в нашем материале

Источник: 3dnews.ru