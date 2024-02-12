Новая статья: Перспективы (пост)квантовой криптографии: есть место для секретов!

Язык, как известно, дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли, а защищённые каналы связи — чтобы всё-таки делиться ими по необходимости с доверенными лицами. Шифрование же данных, с одной стороны, находится под угрозой новейших квантовых технологий, а с другой — на них же и полагается в стремлении сохранить свою актуальность

Источник: 3dnews.ru