Новая статья: Первые впечатления от HONOR Magic6 Pro: северное знакомство

Современные флагманские смартфоны окончательно разделились на два лагеря: «для жизни и имиджа» (как правило, складные) и «для фото- и видеосъемки» (традиционного форм-фактора). Пока «обычные» флагманские смартфоны покупают чаще, но они соревнуются друг с другом в первую очередь именно в области камер. Вот, скажем, HONOR Magic6 Pro с ходу залетел на первое место в рейтинге DxO Mark

Источник: 3dnews.ru