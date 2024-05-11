Новая статья: Phantom Fury — револьвер большой, выстрел холостой. Рецензия

Черпать вдохновение в классике вовсе не зазорно, особенно когда в числе ориентиров Half-Life, Sin, и даже Deus Ex. Скоростных бумер-шутеров на рынке и так достаточно, однако Phantom Fury обещала нечто большее, чем безостановочные перестрелки. Но амбиций оказалось больше, чем возможностей

Источник: 3dnews.ru