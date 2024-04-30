Новая статья: По волнам ностальгии: 15+ рекламных роликов ОС и ПО из прошлого

До сих пор накатывают тёплые воспоминания о минувших временах, когда персональные компьютеры были в диковинку, а пиксельная графика казалась нереальным достижением вычислительной техники? Тогда вам определённо придётся по душе наша подборка рекламы программных продуктов тех лет, охватывающая период 1980-2000-х годов.

Источник: 3dnews.ru