Новая статья: Почему 48 Гбайт памяти — это не страшно: обзор Patriot Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance DDR5-6600 2×24 Гбайт

Модули памяти объёмом 24 Гбайт, основанные на 24-Гбит чипах SK hynix M-die, — отличный выход для тех, кому не хватает суммарного объема 32 Гбайт. Более того, исследование говорит, что такие модули лучше 16-Гбайт не только с точки зрения ёмкости

Источник: 3dnews.ru