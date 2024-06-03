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Новая статья: Почему 48 Гбайт памяти — это не страшно: обзор Patriot Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance DDR5-6600 2×24 Гбайт

Новая статья: Почему 48 Гбайт памяти — это не страшно: обзор Patriot Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance DDR5-6600 2×24 ГбайтМодули памяти объёмом 24 Гбайт, основанные на 24-Гбит чипах SK hynix M-die, — отличный выход для тех, кому не хватает суммарного объема 32 Гбайт. Более того, исследование говорит, что такие модули лучше 16-Гбайт не только с точки зрения ёмкости
Источник: 3dnews.ru

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