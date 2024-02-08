Новая статья: Позвони мне на роутер: обзор 4G-маршрутизатора TCL LINKHUB HH63V1

TCL LINKHUB HH63V1 — это компактный гибридный роутер Wi-Fi 5, который способен подключаться и к сетям 4G/3G, и к Ethernet. А к самому роутеру можно подсоединить самый обычный телефон. Всё это делает его отличным решением для дачи, деревни, сверхмалого бизнеса и даже для поездок

Источник: 3dnews.ru