Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть седьмая: OpenPose для ControlNet

Те, кто только начинает знакомство с генеративными моделями для создания изображений, как правило, концентрируются на совершенствовании текстовых подсказок и выборе чекпойнтов. Энтузиасты же с опытом больше внимания уделяют дополнительным средствам повышения выразительности ИИ-картинок, среди которых едва ли не самым мощным является ControlNet

Источник: 3dnews.ru