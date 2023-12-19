Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть шестая: инструменты умной детализации (Hires. fix, ADetailer, ControlNet)

Больше всего начинающих ИИ-художников раздражает неспособность генеративной модели извлечь из латентного пространства визуальный образ, который в точности соответствовал бы и заданному ими текстовому описанию, и их эстетическим ожиданиям одновременно. К счастью, есть средства умерить масштабы этой досадной неопределённости

Источник: 3dnews.ru