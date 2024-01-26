Новая статья: Prince of Persia: The Lost Crown — возвращение блудного «Принца». Рецензия

Вот и настал тот день, когда поклонники серии Prince of Persia дождались её возвращения. Не в том виде, в котором мы все привыкли её видеть, но в каком-то смысле так даже лучше. О многочисленных плюсах нового «Принца» рассказываем в рецензии

Источник: 3dnews.ru