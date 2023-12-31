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Новая статья: Работа над ошибками: подробности об Intel Xeon Emerald Rapids

Новая статья: Работа над ошибками: подробности об Intel Xeon Emerald RapidsIntel доказала, что всё-таки может создавать 64-ядерные серверные процессоры. Помимо увеличения числа ядер, в пятом поколении Xeon Scalable компания развила концепции, заложенные в Sapphire Rapids. Но насколько жизнеспособной выглядит новая серверная платформа Intel?
Источник: 3dnews.ru

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