Новая статья: Работа над ошибками: подробности об Intel Xeon Emerald Rapids

Intel доказала, что всё-таки может создавать 64-ядерные серверные процессоры. Помимо увеличения числа ядер, в пятом поколении Xeon Scalable компания развила концепции, заложенные в Sapphire Rapids. Но насколько жизнеспособной выглядит новая серверная платформа Intel?

Источник: 3dnews.ru