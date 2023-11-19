Новая статья: RoboCop: Rogue City — служить, защищать и радовать. Рецензия

После спорного киноперезапуска франшиза RoboCop, казалось, еще долго будет пылиться в чулане. Однако игровая студия Teyon решила вернуть старого героя хотя бы на экраны игровых мониторов. Впрочем, после неожиданного успеха Terminator: Resistance — выбор вполне логичный. Вопрос в том, была ли то удача, или талант авторов раскрылся?

Источник: 3dnews.ru