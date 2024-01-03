Новая статья: Самые ожидаемые игры 2024 года

На фоне прошедшего года наступивший 2024-й выглядит не столь богатым на ожидаемые релизы, но список интересных проектов всё равно внушительный. Тут и ремейки легендарных игр, и сиквелы отличных приключений, и любопытные «бриллианты», анонсы которых уже успели забыться. Рассказываем, чего ждать в ближайшие 12 месяцев

Источник: 3dnews.ru