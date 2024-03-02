Новая статья: «Санёк» — музей невинности. Рецензия

У большинства игр есть какая-то творческая или развлекательная сверхзадача — в основе лежит серьезная драма или хотя бы мощная геймдизайнерская задумка. «Санёк» не таков — это просто небольшой слепок постсоветского детства, с характерными деталями и безмерно обаятельными декорациями. Своеобразный лучик света в царстве насупленных бровей

Источник: 3dnews.ru