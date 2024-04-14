Новая статья: Saviorless — платформер, вышедший вопреки всему. Рецензия

Небольших сюжетных платформеров в последнее время не хватает — сплошные метроидвании да роглайки. Saviorless невероятными усилиями исправляет это, хотя легко мог и не дожить до релиза — история его разработки очень непростая. Подробности — в рецензии

Источник: 3dnews.ru