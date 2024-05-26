Новая статья: Senua’s Saga: Hellblade II — игру сделать забыли. Рецензия

После закрытия нескольких студий Microsoft судьба авторов Hellblade, кажется, висит на волоске. Сможет ли сиквел спасти Ninja Theory от сокращений, или игра получилась так себе? Мнения наверняка разделятся — вторая часть оказалась не совсем тем, чего от неё можно было ждать

Источник: 3dnews.ru