Новая статья: Система жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB Black

Спустя пять лет после выхода серии Liquid Freezer II компания Arctic представила третью версию систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа. Изменилось многое: радиатор, вентиляторы, помпа… и всё для того, чтобы охлаждение стало эффективнее, удобнее, функциональнее и даже привлекательнее внешне. Удалось ли это Arctic или нет, мы проверим на примере версии с 280-мм радиатором

Источник: 3dnews.ru