Новая статья: Skull and Bones — порвали парус. Предварительный обзор

Skull and Bones создавалась в таких муках, что, казалось, игра не выйдет никогда. А если и выйдет, то это будет нежизнеспособный кусок кода. Но, судя по открытой «бете», проект получился не самым ужасным, хотя и звёзд с неба он тоже не хватает

Источник: 3dnews.ru