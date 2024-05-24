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Новая статья: Снова менять? Обзор блока питания PCCooler YS1200 с разъемом 12V-2×6

Новая статья: Снова менять? Обзор блока питания PCCooler YS1200 с разъемом 12V-2x6Не прошло и двух лет с тех пор, как на рынке появились БП стандарта ATX 3.0, и вот уже началось обновление до ATX версии 3.1, требующей использовать разъем 12V-2×6 вместо проблемного 12VHPWR. Давайте выясним, насколько необходим и оправдан апгрейд, на примере одной из первых моделей, поддерживающих ATX 3.1
Источник: 3dnews.ru

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