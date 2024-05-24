Новая статья: Снова менять? Обзор блока питания PCCooler YS1200 с разъемом 12V-2×6

Не прошло и двух лет с тех пор, как на рынке появились БП стандарта ATX 3.0, и вот уже началось обновление до ATX версии 3.1, требующей использовать разъем 12V-2×6 вместо проблемного 12VHPWR. Давайте выясним, насколько необходим и оправдан апгрейд, на примере одной из первых моделей, поддерживающих ATX 3.1

Источник: 3dnews.ru