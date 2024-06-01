Новая статья: Songs of Conquest — песнь величия. Рецензия

Два года в горниле раннего доступа, и вот многообещающая «наследница тех самых «Героев» вышла в релиз. Уже в начале своего пути проект был весьма амбициозным и увлекательным, а к версии 1.0 Songs of Conquest и вовсе стала истинным эталоном жанра, который мы вдохновенно воспеваем в нашей рецензии!

Источник: 3dnews.ru