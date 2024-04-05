Новая статья: South Park: Snow Day! Праздник, но не для фанатов. Рецензия

По мотивам «Южного Парка» вышли две успешные ролевые игры, а на сей раз мы получили трёхмерный экшен. Кардинальная смена не только жанра, но и визуального стиля поначалу отпугнула даже фанатов, но, возможно, они поспешили с выводами? Выясняем это в рецензии

Источник: 3dnews.ru