Новая статья: Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2024) — голосуют читатели

Мы уже два года не делали сравнительных тестов мобильных камер. На то масса причин, главная из которых – собрать всех вместе с учетом разных санкций и логистических кунштюков стало очень сложно. Но вот, наконец, это свершилось – и в нашей лаборатории оказались одновременно Apple iPhone 15 Pro Max, HONOR Magic6 Pro, Huawei Pura 70 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra

Источник: 3dnews.ru