Новая статья: SteamWorld Build — многослойный градострой. Рецензия

Игры серии SteamWorld не желают быть похожими друг на друга: то тактический шутер выйдет, то карточная ролевая игра. Вот и авторы SteamWorld Build выступают в непривычном для франшизы жанре градостроительного симулятора. Чем новинка уникальна и хорошо ли это — рассказываем в рецензии

Источник: 3dnews.ru