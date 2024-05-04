Новая статья: Stellar Blade: внешность — не главное. Рецензия

До выхода Stellar Blade провокационная внешность главной героини была основной (и чуть ли не единственной) темой при обсуждении игры. На деле проект оказался значительно более интересным, чем можно было представить. Рассказываем, почему игра может считаться одним из лучших эксклюзивов PS5

Источник: 3dnews.ru