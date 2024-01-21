Новая статья: СЖО ID-Cooling SL360: мини-космос на вашем процессоре

Интересный пример расширения функциональности необслуживаемой СЖО — LCD-дисплей на помпе, на который выводятся данные мониторинга и прочая полезная информация. В этом материале — традиционные тесты эффективности охлаждения и уровня шума яркой новинки на очень горячем процессоре

Источник: 3dnews.ru