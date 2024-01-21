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Новая статья: СЖО ID-Cooling SL360: мини-космос на вашем процессоре

Новая статья: СЖО ID-Cooling SL360: мини-космос на вашем процессореИнтересный пример расширения функциональности необслуживаемой СЖО — LCD-дисплей на помпе, на который выводятся данные мониторинга и прочая полезная информация. В этом материале — традиционные тесты эффективности охлаждения и уровня шума яркой новинки на очень горячем процессоре
Источник: 3dnews.ru

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