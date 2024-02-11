Новая статья: Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия

Серия Tekken, похоже, перешла на темп «один выпуск за консольное поколение», поэтому долгожданный анонс новой части был принят сообществом очень тепло. И Bandai Namco удалось оправдать ожидания, выпустив наиболее затягивающую и увлекательную часть серии

Источник: 3dnews.ru