Новая статья: The Cub — прогулка по зеленому апокалипсису. Рецензия

В некоторые игры влюбляешься с первого взгляда. Ничего не знаешь про жанр, механики или историю, но визуальный стиль сразу западает в душу. Так на меня подействовала The Cub. Одно изображение — и продано! Давайте выясним, есть ли в ней что-то помимо привлекательной стилистики

Источник: 3dnews.ru