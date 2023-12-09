Новая статья: The Expanse: A Telltale Series — по шагу во все стороны. Рецензия

«Пространство» — одна из знаковых космоопер XXI века. Как исходный книжный цикл, так и его телевизионная адаптация одинаково высоко ценятся любителями фантастики. А что насчет игровой версии? Люди, знакомые с брендом A Telltale Series, наверняка уже догадываются, каким будет ответ

Источник: 3dnews.ru