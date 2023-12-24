Новая статья: THE FINALS — самый разрушительный шутер года. Рецензия

Шутер с разрушаемостью от бывших разработчиков Battlefield — такого описания достаточно, чтобы многие любители жанра как минимум заинтересовались новинкой. Получилась ли хорошая игра, или THE FINALS — очередная поделка, которая проживёт пару месяцев? Рассказываем в рецензии

Источник: 3dnews.ru