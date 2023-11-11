Новая статья: The Invincible — мухи у нас. Рецензия

Твердая научная фантастика — это то, что мы любим, по чему соскучились и чего практически не ждем от современного искусства. Ведь теперь это уже немодное ретро. Но зерна, посеянные в нас классиками, неизбежно дадут всходы. И появится игра на базе, казалось бы, не приспособленного для этого романа Станислава Лема. Идея, обреченная на провал? Или, наоборот, шанс сорвать джекпот в условиях разреженной атмосферы серьезных научно-фантастических игр?

Источник: 3dnews.ru