Новая статья: The Talos Principle 2 — робофилософ на прогулке. Рецензия

Первая The Talos Principle показала, что даже в жанр головоломок можно добавить отличный сюжет — было бы желание. Спустя девять лет хорваты решили снова пофилософствовать в окружении загадок — и, пожалуй, второй раз попали точно в цель. Как именно им это удалось, поговорим в рецензии

Источник: 3dnews.ru