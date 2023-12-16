Новая статья: Torn Away — у войны не детское лицо. Рецензия

Произведения про простых людей на войне случаются не слишком часто и при этом, увы, всегда оказываются актуальными. Даже если речь идет о Великой Отечественной — как раз для простого человека война за прошедшие десятилетия изменилась не сильно. Вместе с Асей Голубевой, девочкой из Сталинграда, продираемся через ужасы войны

Источник: 3dnews.ru