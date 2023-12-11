Новая статья: Убить ИИ нельзя сосуществовать с ИИ: хроники вероятного апокалипсиса

Как их только не называют: «новые луддиты», «пещерные пробиотики», «ДНК-шовинисты», «ботофобы», — тех, кто предостерегает от ускоренного развития ИИ. «Искусственный интеллект опасен», — твердят они. «Нельзя полагаться на мыслящие машины!» — горячатся они. А почему, собственно? Поумневшие роботы отберут у людей пауэрбанки и машинное масло?

Источник: 3dnews.ru