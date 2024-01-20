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Новая статья: ULTRAKILL — да будет SSSHITSHTORM! Предварительный обзор

Новая статья: ULTRAKILL — да будет SSSHITSHTORM! Предварительный обзорULTRAKILL — это взрывной коктейль из броского ретро, яростного геймплея, потрясающе выверенного дизайна уровней и любопытного хитросплетённого сюжета. Кто-то скажет, что это лучший шутер вообще, — можно поспорить, но игра получила культовый статус, даже не покинув раннего доступа. Сейчас расскажем почему
Источник: 3dnews.ru

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