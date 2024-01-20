Новая статья: ULTRAKILL — да будет SSSHITSHTORM! Предварительный обзор

ULTRAKILL — это взрывной коктейль из броского ретро, яростного геймплея, потрясающе выверенного дизайна уровней и любопытного хитросплетённого сюжета. Кто-то скажет, что это лучший шутер вообще, — можно поспорить, но игра получила культовый статус, даже не покинув раннего доступа. Сейчас расскажем почему

Источник: 3dnews.ru