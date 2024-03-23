Новая статья: Unicorn Overlord — тактическое превосходство. Рецензия

Японских разработчиков в этом году не остановить: они и файтинг крутой выпустили, и три масштабные ролевые игры, и ремейк старой «Персоны»… Не хватало разве что тактической стратегии — и вот она, да ещё и от небезызвестной студии. И Unicorn Overlord прекрасна — рассказываем, чем именно

Источник: 3dnews.ru