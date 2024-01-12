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Новая статья: Warhammer 40,000: Rogue Trader — у вас найдется сто часов поговорить про Бога-Императора? Рецензия

Новая статья: Warhammer 40,000: Rogue Trader — у вас найдется сто часов поговорить про Бога-Императора? РецензияВольный торговец прибывает в Пространство Коронус для прославления Бога-Императора, выжигания ереси и ксеносов. Ничего не поняли? Если вселенная Warhammer 40,000 вам мало знакома, это не беда. Ведь Rogue Trader — как раз хорошая площадка для знакомства с миром мрачной тьмы далекого будущего, где есть только война
Источник: 3dnews.ru

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