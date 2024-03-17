Новая статья: Wrath: Aeon of Ruin — резво стартует, быстро выдыхается. Рецензия

Wrath: Aeon of Ruin, представленная на волне растущей популярности «бумер-шутеров» пять лет назад, наконец-то добралась до полноценного релиза. Фанатам жанра определенно не стоит ее пропускать. Но может ли игра предложить современному геймеру что-то, кроме ностальгии по первым выпускам Quake? Отвечаем в рецензии

Источник: 3dnews.ru