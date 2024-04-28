Новая статья: XDefiant — любопытный конкурент Call of Duty. Превью по техническому тестированию

Хотя сама Ubisoft такое прозвище не использует, игроки и пресса называют XDefiant «убийцей Call of Duty». Как выяснилось во время технического тестирования, сходства между играми действительно немало. Но заслуживает ли грядущий шутер такой громкой характеристики?

Источник: 3dnews.ru