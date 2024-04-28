ProHoster > Блог > Новости интернета > Новая статья: XDefiant — любопытный конкурент Call of Duty. Превью по техническому тестированию

Новая статья: XDefiant — любопытный конкурент Call of Duty. Превью по техническому тестированию

Новая статья: XDefiant — любопытный конкурент Call of Duty. Превью по техническому тестированиюХотя сама Ubisoft такое прозвище не использует, игроки и пресса называют XDefiant «убийцей Call of Duty». Как выяснилось во время технического тестирования, сходства между играми действительно немало. Но заслуживает ли грядущий шутер такой громкой характеристики?
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий