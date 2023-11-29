Новая статья: Зачем нужны сети 6G, если 5G все еще так и не стали массовыми?

Сотовая связь шестого поколения не только приведет к лобовому увеличению скорости, но и позволит реализовать такие прорывные технологии, как трёхмерные беспроводные сети, квантовые коммуникации, голографическое формирование радиолуча, умные отражающие поверхности, проактивное кеширование и обмен данными через обратное рассеяние. Подробнее о них расскажем в этом материале

Источник: 3dnews.ru