Новая технология активного шумоподавления с ИИ позволяет выделить определённые звуки и убрать все лишние

Команда исследователей из Вашингтонского университета во главе с доцентом Шьямом Голлакотой (Shyam Gollakota) предложила технологию активного шумоподавления в реальном времени с использованием ИИ, позволяющую удалять посторонний шум, выделяя нужные звуки. Исследователи продемонстрировали 16 мая на конференции, проводившейся Американским акустическим обществом (ASA) и Канадской акустической ассоциацией (CAA), работающий прототип системы. Источник изображения: Shyam Gollakota

Источник: 3dnews.ru