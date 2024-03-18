Новая версия Apple CarPlay подразумевает интеграцию на более глубоком уровне

Первоначально функции Apple CarPlay и Google Android Auto подразумевали синхронизацию интерфейса бортовых информационно-развлекательных систем автомобилей со смартфонами автовладельцев, но последняя несколько лет назад трансформировалась в Android Automotive, способную работать без смартфона. Apple теперь планирует аналогичный прогресс и в развитии CarPlay. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru